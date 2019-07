MasterChef Brasil: 'Fiquei desestabilizada com a piscadinha do Leo Young', brinca Janaina

Os excessos podem ser fatais em uma prova de eliminação do MasterChef Brasil. A taróloga e terapeuta Janaina Caetano errou a mão no sal em seu prato oriental e acabou sendo eliminada pelos chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

“Eu errei no sal! O que me atrapalhou foi que o Leo me deu uma piscadinha, me dando boa sorte e eu fiquei desestabilizada. Mas realmente o erro de sal não tem o que corrigir, não tem o que fazer”, confessou a cozinheira em entrevista ao Portal da Band.

Os cinco campeões do MasterChef Brasil Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim e Maria Antonia separaram ingredientes que gostam de usar na cozinha e distribuíram para os participantes. Janaina ficou com a cesta de insumos de Leo, campeão da terceira temporada.

“Tinha muito produto oriental. Embora eu tenha conhecimento de algumas coisas, não é de tudo. Tinha uns envelopinhos com nome em japonês, letra oriental, que a gente não entende nada. Não tenho uma afinidade muito grande não, foi um grande desafio”, revelou.

A participante contou que, por não conhecer muitos dos ingredientes, experimentou quase tudo que tinha na cesta para criar uma receita: “O peixe eu fui tentar tirar o espinho e vi um espinho central, que eu não soube o que fazer. Coloquei na frigideira pra saber que gosto tinha porque também não conhecia. Fui testando as coisas. Quando vi que o peixe funcionou na frigideira, fui nele. E acelga, que eu já tinha feito. Fui no simples. Tentei fazer um molho mais potente, com a pegada oriental, bastante sabor”, completou.

Se pudesse escolher, Janaina conta que teria preferência pela cesta de outra campeã: “Eu queria ter pego a cesta da Izabel. Eu ia saber mexer com os ingredientes, ia conseguir fazer coisas diferentes”, finalizou.