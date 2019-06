MasterChef Brasil: Cinco primeiros campeões voltam ao programa e emocionam participantes

Os campeões das últimas cinco temporadas do MasterChef voltaram para a cozinha, mas desta vez para levar cada um uma caixa de alimentos surpresa. Os participantes tiveram que prestar atenção nas dicas dos cozinheiros.

Helton, Eduardo R., Haila, Lorena e Janaína vestiram os aventais pretos e foram surpreendidos com o desafio da eliminação proposto pelos cinco primeiros campeões do MasterChef amadores, Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leo Young, Michele Crispim e Maria Antonia Russi. Cada um montou uma caixa com ingredientes importantes para sua culinária.

Juliana N., já no mezanino, escolheu as caixas para cada um. A caixa de Izabel, que adotou a culinária low carb para vida e para sua culinária, foi a mais temida e acabou, claro, nas mãos do 'inimigo' Helton, que sofreu com as tortinhas low carb 'quebrando'.

Mesmo assim, os colegas 'penaram' com suas respectivas caixas. Janaína não entendeu alguns ingredientes de Leo Young, que colocou temperos asiáticos. Lorena não curtiu os acompanhamentos do franguinho caipira de Elisa. E Eduardo R. sofreeeeu com as ostras de Michele.

Veja abaixo: