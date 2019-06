Luiza Possi dá à luz seu primeiro filho

Luiza Possi deu à luz seu primeiro filho com o diretor de TV Cris Gomes neste sábado, 29, às 17h26. Segundo publicação da cantora no Instagram, Lucca nasceu por cesárea com 2,5 quilos.

"Nosso Lucca chegou! Nunca pensei que pudesse sentir um amor tão grande, é uma felicidade que não tem explicação! Nós estamos bem, obrigada a todos que mandaram boas vibrações!", escreveu a nova mamãe.

A vovó Zizi Possi também usou as redes sociais para comemorar a chegada do bebê: "Ver minha filha plena como nunca, meu neto conosco, meu genro o homem mais carinhoso e companheiro que conheci….. Que dia abençoado Meu Deus!"

A cantora anunciou a gravidez em janeiro e contou que a gestação não foi planejada. "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade! Paz e amor pra todos vocês", revelou na rede social.

Luiza Possi e Cris Gomes se casaram em setembro de 2018, em São Paulo, em cerimônia íntima para amigos e familiares.