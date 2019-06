Livro promove mergulho em peças teatrais do dramaturgo Edson Bueno

O mundo criativo do dramaturgo, ator e diretor teatral Edson Bueno é compartilhado com os leitores no livro “O meu delírio – Textos e memórias de encenação”, editado pelo produtor e jornalista Alvaro Collaço.

Leia mais:

Antologia 'Mágica no Absurdo' reúne contos de autores paranaenses

Mufasa e Scar duelam em novo teaser de ‘O Rei Leão’; assista

Com quase 40 anos de carreira, Bueno, que foi o criador do Grupo Delírio, participou de diversas peças premiadas, dentre elas “Um rato em família”, “New York por Will Eisner”, “Vermelho sangue amarelo surdo” e “Metamorphosis”. Juntas, essas produções somam 20 troféus Gralha Azul.

No livro, essas quatro montagens são apresentadas pelos atores que trabalharam nelas. A obra reúne, também, textos de Bueno sobre o processo de criação, fotos dos espetáculos, imagens dos cartazes, matérias de jornais e o texto integral de cada peça.