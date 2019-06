Príncipe Harry terá herança maior que William na Família Real Britânica

Quando a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Charles não estiverem mais vivos com a coroa da Família Real Britânica, os príncipes William e Harry vão receber uma herança milionária. Segundo uma revista norte-americana, o caçula deve ficar com a maior parte da fortuna, porque William é o terceiro sucessor do trono e terá benefícios próprios do posto.

A revista Town & Country Magazine ouviu relatos de fontes anônimas ligadas à realeza e revelaram que a mãe da Rainha Elizabeth deixou um fundo avaliado em US$ 89 milhões. Os príncipes William e Harry devem ficar com pelo menos US$ 18 milhões.

O Príncipe William tem doado um salário anual de US$ 62 mil para caridade, mas já teria uma fortuna acumulada de US$ 40 milhões. Com a morte da Princesa Diana, em 1997 em um acidente de carro em Paris, uma herança de US$ 13 milhões foi dividida igualmente entre os irmãos.

A relação entre William e Harry tem sido tensa, por conta de uma suposta desavença entre as duquesas Meghan Markle e Kate Middleton. O jornal The Sun publicou recentemente que a Rainha Elizabeth II não interfere na relação dos netos, mas ficaria triste com uma briga dos príncipes.