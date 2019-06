Escrito por psicoterapeuta, livro ilustrado para crianças trata sobre o luto

Falar sobre luto e morte, especialmente para crianças, pode ser uma tarefa complicada. Foi pensando nessa demanda – percebida durante atendimentos em seu consultório – que a psicoterapeuta e escritora Lia Finn encarou o desafio de escrever um livro infantil sobre a perda de entes queridos.

“Os Jardins da Terra” trata sobre o tema de maneira leve e acessível, por meio da história da protagonista Bia. Ao longo da narrativa – ilustrada por Rosângela Grafetti – o leitor acompanha o desenvolvimento dos vínculos afetivos da personagem – representados de forma simbólica por jardins – e como eles se transformam (em saudade, por exemplo) após uma perda.

Segundo a autora, é preciso mostrar a importância do respeito pelos sentimentos que acompanham todos os estados do luto. “As crianças lidam de forma diferente com o luto. A família, às vezes, quer proteger e escolhe afastar o assunto, mas é importante falar sobre isso”, afirma. “Falando de morte também se fala da vida e dos vínculos afetivos.”

Direcionado para crianças a partir de seis anos (além de pais, professores e profissionais da saúde), o livro não pretende mostrar uma história de superação, mas a elaboração dos sentimentos que envolvem o luto – não apenas em relação à morte, mas qualquer perda.

Na obra, a morte é abordada sem viés religioso, para que pessoas de diferentes crenças (ou sem crença nenhuma) possam desfrutar da leitura.

“Os Jardins da Terra” pode ser adquirido por R$ 42 no site da Editora Insight. O livro também está disponível na versão ebook pela Amazon.