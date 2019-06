Antologia 'Mágica no Absurdo' reúne contos de autores paranaenses

A antologia literária “Mágica no Absurdo” reúne textos de cinco autores paranaenses – Carlos Machado, Cezar Tridapalli, Giovana Madalosso, Marcio Renato dos Santos e Mariana Sanchez – e do escritor paraguaio Augusto Roa Bastos, homenageado. Todos os textos são contos que apresentam pequenos retratos do cotidiano urbano, cada um abordando uma temática diferente dentro desse universo e preservando o estilo do autor.

A obra é um dos desdobramentos do projeto Curitiba Literária, que realiza ações em escolas com o objetivo de incentivar a leitura. As escolas estaduais de Curitiba e da região metropolitana selecionadas são apadrinhadas por algum autor. Os alunos, então, estudam sobre o escritor padrinho e sua obra para, depois, participar de um bate-papo com ele.

“O objetivo é levar a literatura para onde mais interessa: a escola”, afirma Rogério, que foi diretor da Biblioteca Pública do Paraná entre 2011 e 2019. Os autores cujos contos compõem a antologia, escolhidos por ele, também participam do projeto e serão padrinhos de escolas que ainda serão definidas.

“Assim como há critérios para a seleção das escolas, há para a seleção de autores. Esse critério foi o fortalecimento e a valorização da literatura paranaense”, diz.