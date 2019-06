Thammy anuncia gravidez da mulher no Instagram em post patrocinado

Thammy Miranda confirmou nesta sexta-feira (28), a gravidez da mulher, Andressa Ferreira.

A notícia veio em um post patrociando por uma marca de testes de gravidez no Instagram. Segundo Thammy, o segredo foi guardado até ser o melhor momento para divulgar que eles estão esperando um bebê.. O ator fez um post patrocinado por uma marca de teste de gravidez no Instagram com uma foto em que aparece com a mulher.

"Tô até sem palavras pra escrever tudo que eu tô sentindo. A gente tá muito feliz que enfim chegou o momento de compartilhar com vocês a maior alegria das nossas vidas. Estamos há 3 meses guardando essa foto do teste!", disse ele.

Andressa passou por fertilização in vitro em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o UOL, o casal escolheu um embrião fecundado por um doador com características parecidas com as de Thammy. "Nesse banco que a gente escolheu tem um negócio chamado 'facemask'. São pelos pontos do rosto. Tem ponto da sobrancelha, olho, nariz, boca e maxilar. Pegamos um doador com pontos até 95% parecido com meus pontos", contou o ator.