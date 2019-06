Orquestra dá roupagem clássica para Queen e Metallica em concerto no Allianz Parque

De carona no sucesso do musical “Bohemian Rhapsody”, a Orquestra Petrobras Sinfônica desembarca em São Paulo para apresentar um concerto especial totalmente devotado às músicas do Queen que embalam a trilha sonora do longa sobre a trajetória de Freddie Mercury.

O maestro Felipe Prazeres é quem rege os 31 integrantes do tradicional conjunto fundado há 47 anos, no Rio, e que, nos últimos tempos, vem se dedicando a divulgar a música clássica a partir de versões para sucessos pop.

Ao longo de 1h30, hits como “Under Pressure”, “Love of My Life” e “We Will Rock You” ganham arranjos orquestrais de Alexandre Caldi. A apresentação será no sábado (29), às 21h, no Allianz Parque Hall (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca; às 21h; de R$ 40 a R$ 150).

No domingo (30), a Petrobras Sinfônica volta ao mesmo espaço, às 19h30, para honrar outro ícone do rock: o “Black Album”, lançado em 1991 pelo Metallica. Dessa vez, a regência será de Isaac Karabtchevsky, e os arranjos ficam a cargo de Ricardo Candido. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 210.

