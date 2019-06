Monica Iozzi faz apelo a ex-namorado no Encontro: 'Devolva meus bonecos do Toy Story'

Ex bom é ex que devolve todas as suas coisas depois que tudo termina. Aproveitando o espaço durante entrevista no "Encontro com Fátima Bernardes", Monica Iozzi, sempre irreverente, aproveitou para mandar um recado para Dio, com quem namorou no passado.

Leia mais:

Millie Bobby Brown e Henry Cavill serão irmãos Holmes em novo filme

Ex-baterista do Guns N’ Roses é internado após se esfaquear, diz site

"Ele é uma pessoa maravilhosa, nós somos amigos até hoje. Dio, eu queria muito de volta os meus bonecos do Toy Story, o Buzz Lightyear… Ele nunca me devolveu, estou fazendo esse apelo aqui", disse a atriz, que interpreta Kim em "A Dona do Pedaço".

"Livro e disco, a gente meio que entrega para Deus, mas tem coisas que não, né?", riu Fátima."São bonecos que saíram de linha e ele nunca quis me devolver", contou Monica.

Nesta semana, a atriz passou mal durante as gravações da novela e precisou ser levada para um hospital no Rio, onde foi diagnosticada com labirintite.

O período está puxado para a atriz, que está também está no filme "Turma da Mônica – Laços", onde interpreta a mãe da protagonista. O filme entrou em cartaz nesta semana nos cinemas.