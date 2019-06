Metro Indica: Confira sugestões culturais para curtir sexta, sábado e domingo em São Paulo

Fim de mês, sabe como é… A grana está curta, mas a vontade de curtir os dias fora de fora nesse 'veranico' com céu aberto é maior.

Leia mais:

Monica Iozzi faz apelo a ex-namorado no Encontro: ‘Devolva meus bonecos do Toy Story’

Millie Bobby Brown e Henry Cavill serão irmãos Holmes em novo filme

Veja abaixo nossas sugestões para você aproveitar, de graça ou com preços mais possíveis, o fim de semana em São Paulo. E tem novidade

Música

Jazz at Lincoln Center Orchestra. Liderada por Wynton Marsalis, a orquestra fecha sua temporada paulista com um concerto de clássicos como Duke Ellington e Dave Brubeck e participação dos brasileiros Ari Colares, Nailor Proveta e Hamilton de Holanda. No Sesc Parque Dom Pedro 2º (pça. São Vito, s/n, tel.: 3111-7400). Domingo (30), às 11h. Grátis.

Orquestra Moderna. A orquestra regida pelo maestro holandês Leonard Evers apresenta um concerto baseado na música “Frankenstein!! Um pandemônio”, de HK Gruber, interpretada pelo ator André Abujamra. No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, parque Ibirapuera, tel.: 3629-1075). Sábado (29), às 21h. R$ 30.

Camerata Sé. Dedicada ao acompanhamento de música coral, a nova orquestra se une ao Coro Luther King para apresentar peças de Ludwig van Beethoven. o Centro Cultural São Paulo (r. Vergueiro, 1.000, tel.: 3397-4002, Liberdade). Hoje, às 19h. Na Catedral Metropolitana de São Paulo (pça. da Sé, s/n, tel: 3107-6832). Domingo (30), às 14h. Grátis.

Teatro

‘Terror e Miséria No Terceiro Milênio – Improvisando Utopias’. A peça discute a violência no mundo, traçando um paralelo com os anos que antecederam a Segunda Guerra e a ascensão do fascismo e do nazismo. o Sesc Bom Retiro (al. Nothmann, 185, tel. 3332-3600). Estreia nesta sexta-feira (28). Sex. e sáb, às 21h. Dom., às 18h. R$ 20. Até 28/7.

Festival

Comgás Transforma. O evento terá palestras e apresentações relacionadas à arte e gastronomia, além de shows da Orquestra Voadora (14h) e Hamilton de Holanda (17h30). o parque Villa Lobos (av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, tel.: 3277-8763). Sábado (29), a partir das 10h. Grátis.

Dança

‘Foreign Body’. Bailarino e coreógrafo radicado na Alemanha, Clébio Oliveira estreia no Brasil este trabalho baseado nos desafios da identidade de gênero. O Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). Hoje e amanhã, às 21h30. Dom., às 18h30. R$ 20.