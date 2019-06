MasterChef Brasil: ‘É uma rixa de Tom e Jerry’, diz Helton sobre desavença com Juliana

O cozinheiro amador Helton Oliveira, que saiu com a vitória na prova da lasanha em dupla com Juliana N., comentou em entrevista ao Portal da Band sobre a relação de desavença com a colega de MasterChef Brasil e disse que sua atuação foi crucial para entregarem o prato.

“A gente bate de frente, mas é de maneira saudável. É uma rixa meio que de ‘Tom e Jerry’, não tem nada pessoal. É pelo adversário no jogo”, revelou o participante.

Embora tenham vencido a prova junto com Juliana, Helton revelou que se não fosse por ele, a disputa da eliminação poderia ter sido diferente: “Quem salvou a prova fui eu, quem salvou a massa fui eu, quem fez o molho fui eu, quem fez tudo fui eu. Se eu não tivesse arrumado, a gente não ia entregar e estaríamos na eliminação juntos”, desabafou.

“Na verdade, ela não fez o vulcão com a massa, ela colocou uma gema em cima da farinha de trigo do nada e fez uma farofa depois, colocou os ovos e mexeu tudo irregular. Não sovou direito, colocou uma colher de azeite muito rasa e foi direto para a geladeira, não descansou. Ela sovou dois minutos a massa, preguiça, né?”, frisou o cozinheiro.

Para o Helton, se ele tivesse que disputar a eliminação contra Juliana, sairia vencedor: “pelo o que ela falou, não ia conseguir fazer o crepe. Eu acho que eu iria conseguir fazer o crepe porque eu já fiz uma vez de maracujá, foi muito bem elogiado”, completou.

