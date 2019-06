Grupo BTS lança MV para 'Heartbeat' e acelera o batimento cardíaco dos fãs

O grupo BTS lançou nesta sexta-feira (28) o videoclipe de 'Heartbeat' e acelerou o batimento cardíaco dos fãs.

A produção já está disponível no YouTube. Título completo do vídeo: "BTS (방탄소년단) ‘Heartbeat (BTS WORLD OST)’ MV". Confira:

Em pouco horas, o material inédito da boy band de k-pop já tinha mais de 300 mil visualizações na plataforma de vídeos.

O assunto também é um dos mais comentados no Twitter. As hashtags #HeartbeatOutNow #BTSWORLD_OST estão no trending topics da rede social.

LEIA TAMBÉM: