Ex-BBB Flávia Viana passa mal e sofre aborto espontâneo

Hoje faz um mês do inesquecível SIM 💍❤️ Sim porque eu acredito no amor, sim porque eu te amo, sim porque a sensação de sermos um só unidos como nunca vem do “cara” lá de cima! Sim porque Deus nos uniu e eu não trocaria isso por nada desse mundo! Sim vamos nos casar, sim vou cuidar de você e você de mim do jeitinho que amamos fazer, sim virão os filhos, sim gritaremos essa felicidade bem alto como já fazemos porque eu desejo que todos encontrem um grande amor assim como nós nos encontramos! SIM esse abraço apertado é onde quero morar PRA SEMPRE! ✨ EU TE AMO @mazangrandi ❤️ TODOS OS DIAS SIM!!! 💍