Ex-baterista do Guns N' Roses é internado após se esfaquear, diz site

Steven Adler, ex-baterista do Guns N' Roses, foi internado na noite da última quinta-feira (27), em Los Angeles, após supostamente ter se esfaqueado.

A polícia foi chamada por volta das 18h30 (horário local) por conta de um esfaqueamento. Apenas chegando ao local descobriram que Adler havia tentado suicídio, esfaqueando a própria barriga.

Os ferimentos, no entanto, não são graves e o músico não sofre risco de morrer. De acordo com o site TMZ, que reportou a história, a polícia não trabalhava com mais suspeitos de envolvimento no caso.

Adler gravou dois álbuns com o Guns N' Roses, mas foi demitido em 1990, supostamente por seus problemas com abuso de drogas terem se agravado. A banda estava no meio das gravações de Use Your Illusion I e II e ele tocou apenas em "Civil War". Em 1992, ele processou os colegas. Em 2012, no entanto, o músico participou da cerimônia do Rock & Roll Hall of Fame junto com os outros músicos.