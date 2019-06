Ed Sheeran lança música 'Beautiful People' em parceria com Khalid

A lista de colaborações de Ed Sheeran ganhou mais um nome de peso. Nesta sexta-feira, 28, o cantor liberou Beautiful People, sua música em parceria com Khalid. A faixa faz parte do álbum No. 6 Collaborations Project, cujo lançamento vai ocorrer no dia 12 de julho. Todas as 15 músicas do novo álbum de Sheeran foram feitas em parceria com algum artista. Além de Khalid, o álbum ainda contará com a colaboração de Bruno Mars, Camila Cabello, Cardi B e outros artistas.