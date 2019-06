Jornal americano destaca 'Democracia em Vertigem' em lista de melhores do ano

O documentário "Democracia em Vertigem" entrou para a lista de melhores filmes de 2019 (até agora) do jornal americano The New York Times. A lista conta com oito filmes.

O trabalho de Petra Costa é a única produção brasileira da seleção, que conta com filmes como "Rolling Thunder Revue", sobre o cantor Bob Dylan, e "Her Smell" com a atriz Elizabeth Moss ("The Handmaid's Tale").

O jornal ressalta o estilo narrativo do documentário, tratando-o como uma crônica "sobre traição cívica e abuso de poder, e também de desgosto". O NYT também destaca que o filme faz uma análise sobre a política brasileira através de um ponto de vista indignado da diretora, com "dois presidentes recentes em desgraça e o atual se inclinando para o autoritarismo".

Atualmente, "Democracia em Vertigem" está em cartaz nos Estados Unidos, tornando-o elegível para premiações como o Oscar. O documentário já está disponível na Netflix.