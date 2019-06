Ao lado da namorada, Fabio Assunção comenta vazamento de vídeo íntimo: 'Sigo em paz'

Fabio Assunção se pronunciou na noite desta quinta-feira (27) sobre o vazamento de um vídeo íntimo nas redes sociais na última quarta-feira. Nas imagens, que Assunção dizem ser antigas, ele está visivelmente alterado e aparece de cueca ao lado de mulheres seminuas.

Atualmente gravando a série "Onde Está Meu Coração?" para a Globo Play em Ibiúna, interior de São Paulo, o ator afirmou que só se pronunciou porque muitas pessoas questionaram se ele teria tido uma recaída. "Nas redes, muitos estavam preocupados se o vídeo tinha sido agora, se eu estaria bem e é exclusivamente por isso que venho aqui me comunicar com vocês", escreveu o ator, que publicou uma foto ao lada da namorada, a publicitária Mel Pedroso, na ponte aérea.

Para exemplificar sua fase estável, Assunção citou o trabalho na série. "Estamos trabalhando neste projeto desde início de março. Antes disso, estava em cartaz com a peça 'Dogville', fizemos uma temporada no Rio e outra em São Paulo este ano. Nesta série, que tenho postado aqui frequentemente, não houve um dia sequer de atraso", contou.

Ele citou os depoimentos do filho, João, da namorada e de Mariana Lima, seu par romântico em "O Rei do Gado", novela de 1996 e agora em "Onde Está Meu Coração?" que defendeu seu profissionalismo. "Agradeço mais uma vez todas as mensagens que recebi. Quanto afeto. Mariana, minha colega de trabalho fez um post lindo hoje. A Mel também. E meu filho me emocionou com tanta verdade. Sinto muito orgulho pela visão de mundo que construo com e a partir dos meus filhos"

O ator afirmou que vai tomar medidas legais para descobrir quem publicou o vídeo, que classificou como "criminoso, bem como sua propagação", mas garante que está bem. "Eu aqui sigo em paz. Essas coisas machucam mas não arranham minha motivação de vida e nem minha força e minha crença que há um poder superior nos protegendo do mal. Escrevo com amor e sinceridade, recebam assim", seguiu.

Leia abaixo o depoimento completo do ator:

"Ontem, após a gravação soube que foram publicados 2 vídeos antigos. Estava em Ibiuna desde domingo com a equipe da série. Aliás, estamos trabalhando neste projeto desde início de março. Antes disso, estava em cartaz com a peça Dogville, fizemos uma temporada no Rio e outra em São Paulo este ano. Nesta série, que tenho postado aqui frequentemente, não houve 1 dia sequer de atraso. Mais duas semanas terei mais uma obra na minha história de 29 anos de trabalho. Iniciei com 19 anos. Antes, no teatro amador, adolescente. O porque do vídeo ter sido postado ontem pra mim é evidente. Mas o que me interessa são vocês, pessoas que amo, meus filhos, minha namorada – Mel, meus colegas de trabalho e a alegria de hoje administrar minha vida sem rancor, sem ressentimento e sempre buscando iluminação. Nas redes, muitos estavam preocupados se o vídeo tinha sido agora, se eu estaria bem e é exclusivamente por isso que venho aqui me comunicar com vocês. Esse vídeo é criminoso (bem como sua propagação) e eu garanto que a pessoa que o expôs será por meios legais identificada e responderá judicialmente. Eu aqui sigo em paz. Essas coisas machucam mas não arranham minha motivação de vida e nem minha força e minha crença que há um poder superior nos protegendo do mal. Escrevo com amor e sinceridade, recebam assim.

Na foto, eu e a Mel, exatamente agora, nas poltronas 2A e 2B de uma ponte aérea. Gravei hoje em Ibiuna, peguei a estrada e vim encontra-la. Chegando ao Rio meu filho estará me esperando.

Um beijo em todos.

Agradeço mais uma vez todas as mensagens que recebi. Quanto afeto. Mariana Lima, minha colega de trabalho fez um post lindo hoje. A Mel também. E meu filho me emocionou com tanta verdade. Sinto muito orgulho pela visão de mundo que construo com e a partir dos meus filhos.

Gratidão. Sigamos, com algumas porradas mas com um mundo maravilhoso por onde busco sempre liberdade e amor"