Angélica desabafa nas redes sobre acidente no filho: 'pontada aguda no âmago das entranhas'

A apresentadora Angélica se manifestou nas redes sociais pela primeira vez sobre o acidente de seu filho com o apresentador Luciano Huck. Benício sofreu um acidente no último sábado enquanto praticava wakeboard, no Rio de Janeiro.

Levado ao hospital, o garoto passou por uma cirurgia para tratar de uma trauma cranioencefálico, mas já está em casa.

No post, Angélica diz: "não sei se você já passou algum susto parecido com um filho mas o que a gente sente é, literalmente dor. Física. Trata-se de uma pontada aguda, que acomete o âmago das entranhas".

Veja o post: