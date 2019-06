Alok lança remix de música do Pink Floyd, com autorização de Roger Waters

A música "Another Brick In The Wall Pt. 2", da banda Pink Floyd, ganhou uma releitura 40 anos após o lançamento. O DJ Alok divulgou, nesta sexta-feira (28), sua versão para o clássico do álbum "The Wall".

Segundo a Billboard, a faixa é oficial, o que garante o direito de reprodução ao brasileiro. "Essa música é atemporal, nunca envelhece. Eu amo o gancho dela. Isso faz as pessoas ficarem malucas [na pista de dança]", afirmou ao site da revista.

Ele ainda disse que o próprio Roger Waters aprovou a nova versão. O remix foi feito em parceria com Sevenn, duo americano de música eletrônica.

Ouça "The Wall":