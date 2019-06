Vazamento de vídeo em que Fabio Assunção aparece alterado e rodeado por mulheres reacende debate no Twitter

Na noite da última quarta-feira (26), um vídeo em que Fabio Assunção aparece de cueca e rodeado por mulheres seminuas viralizou em algumas redes sociais. Nas imagens, o ator está visivelmente alterado quando é filmado por uma moça, de quem ele se aproxima, na tentativa de abraçá-la. Nesse momento, ela interrompe a gravação.

Assunção tem falado sobre sua dependência química nos últimos tempos, principalmente quando outras gravações caseiras viralizaram ao mostrar o galã da Globo em situações bastante vulneráveis: alcoolizado, discutindo com alguém e até xingando policiais, que acabaram por prendê-lo. Isso tudo virou meme e até música que usa o termo "ativar o modo Fabio Assunção" como sinônimo para ficar bêbado ou "loucão", como diz trecho do single que leva o nome do ator, gravado pela banda La Fúria.

É por isso que, além das imagens, o tema virou um grande debate no Twitter. Posicionamento sobre crime virtual e dependendência química se misturaram aos apelos de pessoas pedindo que o vídeo não seja compartilhado em respeito ao ator e sua família.

Se vcs tem filhos e mesmo que não tenham, pensem nos filhos do "Fábio Assunção" , pensem que poderia ser o seu pai passando por isso. Denunciem o vídeo. A família e ele já devem sofrer o bastante. Não aumentem esse sofrimento. pic.twitter.com/MzMuCCoKd7 — pa (@palomachevalier) June 27, 2019

toda hora aparece vídeos do Fábio assunção na minha tl e quando vou olhar os comentários só gente achando mto engraçado

n consigo achar a mínima graça, que horror rir da desgraça do outro — paula leal (@xpaulalp) June 27, 2019

acabei de ler que saiu um video do fabio assunção em situação dependencia quimica quem compartilhar aqui eu vou dar unfolow parem de ser toxicos — l u i z (@Luizbeetow) June 27, 2019

Já vi pela timeline alguns vídeos novos do Fabio Assunção. Não retweetem, comentem ou repassem, galera. Ele claramente está sob efeito de drogas, está bem mal, e já faz tempo que essa brincadeira não é legal. É uma doença e ele precisa de tratamento. — Caio Lima (@_caiolima) June 27, 2019

eu não consigo entender como essa gente consegue achar engraçado o estado do Fábio Assunção, eu fico realmente assustada, isso é cruel — tai (@_taiiduarte) June 27, 2019

parem de compartilhar o video do Fabio assunção vei MEU DEUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS VCS SÃO DOENTES — pollyguaraná (@poliemica) June 27, 2019

O ator não se pronunciou ainda sobre o vídeo. Não se sabe quando e onde a tal 'festinha' foi registrada. As mulheres que aparecem nas imagens também ainda não foram identificadas.