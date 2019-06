TV Cultura adia maratona com programas clássicos em seu canal do YouTube

Após divulgar que exibiria em seu novo canal no YouTube, a TV Cultura informou não faria a aguardada maratona com seus programas.

Em nota nesta quinta-feira (27), a empresa comunicou:

"Devido à repercussão positiva da ação Eu vi na Cultura junto ao público e buscando maior abrangência do nosso conteúdo, a TV Cultura decidiu adiar a maratona de lançamento do canal. Em breve, enviaremos mais informações.

Em seu canal, os internautas e fãs demonstraram insatisfação com o ocorrido, pois aguardavam com muita ansiedade para ver programas como Glub Glub, Confissões de Adolescente, Mundo da Lua, Rupert, O Pequeno Urso, Cocoricó, Rá Tim Bum, X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá Tim Bum, Bambalalão, Os Sete Monstrinhos, As Aventuras de Babar."

Entenda