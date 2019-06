Thammy Miranda e Andressa Ferreira terão um filho! Veja convite de chá de revelação

Depois de dois meses passando por um processo de fertilização in vitro, Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, está grávida de seu primeiro filho. A informação foi divulgada por Leo Dias, em coluna no portal UOL.

De acordo com o jornalista, o casal marcou para este domingo (30) um chá de revelação para anunciar o sexo do bebê. No convite, o desenho de uma cegonha carregando um recém nascido e uma foto em que Thammy e Andressa posam juntos – com direito à mão na barriga da futura mãe.

Em abril, eles viajaram para Miami, nos Estados Unidos, para iniciar o tratamento de fertilização. O processo foi feito fora do Brasil porque a legislação americana permite acesso à dados genéticos específicos dos doadores, como características físicas e traços da personalidade.

Veja fotos do convite do chá de revelação de Thammy e Andressa: