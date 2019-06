Sim! La Casa de Papel terá quarta temporada, anuncia criador

Sim, "La Casa de Papel" estreia sua terceira temporada na Netflix em 19 de julho, mas já tem um quarto ano engatilhado! Foi o que garantiu o criador da série, Álex Pina, em um evento na Espanha realizado nesta quinta-feira (27).

Na terceira temporada, há uma nova inimiga, personificada na figura da inspetora Alicia Sierra (Najwa Nimri), que está no encalço do bando liderado pelo Professor (Álvaro Morte), que realizou um roubo histórico na Casa da Moeda, em Madri. A policial vai conseguir capturar um dos ladrões e os amigos com máscara de Dalí não vão deixar isso barato.

Não há ainda informações disponíveis sobre a quarta temporada – mesmo porque, é grande o risco de rolar um spoiler para esta terceira temporada. As gravações desta nova temporada já estão rolando, segundo o UOL, e devem ir até agosto.

Enquanto isso, confira o trailer da terceira temporada: