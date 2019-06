IZA e Ícaro Silva serão Nala e Simba na versão dublada de O Rei Leão

Os Estados Unidos podem ter Beyoncé e Donald Glover, mas o Brasil não vai ficar para trás: as vozes oficiais da versão dublada de "O Rei Leão" foram anunciadas nesta quinta-feira (27), e surpreenderam.

O live action contará com o vozeirão de IZA na dublagem de Nala, protagonista que vive romance com Simba, e na versão norte-americana será papel de Beyoncé.

Já o próprio Simba fica por conta do ator e músico Ícaro Silva, que participa da série da Netflix "Coisa Mais Linda" e também integra a novela da Globo "Verão 90".

Divulgação/Disney

A dupla fica responsável por uma das mais icônicas canções da história, "Nesta Noite o Amor Chegou" – versão brasileira de "Can You Feel the Love Tonight".

Além do elenco da dublagem brasileira, a Disney também revelou mais detalhes sobre a trilha sonora do longa. Serão ao todo 19 músicas, entre versões das originais de 1994 e lançamentos inéditos.

A própria Beyoncé conta com uma destas novidades, uma música especial para a personagem Nala. Elton John, que dá voz à trilha dos anos 90, também fez uma nova canção para o live action.

"O Rei Leão" estreia em 18 de julho. Confira o trailer: