Pegação entre famosos! De Férias com o Ex terá edição só com celebridades, diz colunista

Se o "De Férias com o Ex" já 'causa' com tretas e pegações entre anônimos, imagina um cenário em que famosos se submetem a trocas de carícias sob o edredom ou ao constrangimento de ver o antigo namorado beijando ou transando com outra pessoa, muitas vezes na cama ao lado?

Leia mais:

Sim! La Casa de Papel terá quarta temporada, anuncia criador

Desenho animado de Anitta vai retratar infância humilde da cantora

Pois isso está perto de acontecer. Segundo o colunista Flavio Ricco, do UOL, a MTV se desafiou a preparar a próxima edição do reality show só com celebridades reais – coisa que alguns dos antigos participantes viraram, caso de Gabi Brandt, Gabi Prado, André Coelho e Ana Clara Maia (os três últimos participaram de realities na Record: "A Fazenda" e "Power Couple", respectivamente ).

O desafio, segundo Ricco, é convencer esses famosos a participarem. Um casting difícil, para dizer o mínimo, já que a exposição é grande. Mas o sucesso de audiência também.

Que celebridade você gostaria de ver nesse programa? A estreia está programada para setembro.