MasterChef Brasil: ‘Somos de gênios muito fortes’, diz Juliana sobre dupla com Helton

As provas em duplas sempre deixam os participantes do MasterChef Brasil com os nervos à flor da pele. Ainda mais quando os cozinheiros têm que trabalhar com alguém que não possuem afinidade. Foi o caso de Juliana N. e Helton Oliveira na prova da lasanha, que acabaram sendo vencedores do desafio.

Em entrevista ao Portal da Band, Juliana N. comentou as dificuldades de realizar a prova intercalando com o parceiro de dupla: “Se fosse trabalhar o tempo todo, eu acho que seria extremamente tranquilo, mas trabalhar intercalado, é algo muito provocante. Você tem que aprender a se controlar, confiar no outro e, normalmente, é uma pessoa que você não trabalha o tempo todo, é uma pessoa que você não convive”, contou a participante.

“Eu acho que eu e o Helton temos personalidades parecidas, somos de gênio muito forte. No começo foi muito tranquilo, acho que no final que causou um pouco mais. Ao mesmo tempo que eu confio no tempero dele”, disse a cozinheira sobre o desafio de trabalhar com um ‘desafeto’.

Pode não ter sido tão fácil para os cozinheiros trabalharem juntos, mas a dupla cativou os internautas que acompanham o talent show e ‘quebraram a web’.

O desafio da prova era preparar uma lasanha que representasse a ideia dos dois cozinheiros da dupla. “Eu acho que a principal dificuldade da lasanha é manter a suculência e preparar os molhos. Também tinha o trabalho de fazer a massa, e complica mais ainda fazer tudo em uma hora, é pouco tempo”, finalizou a participante.