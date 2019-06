The Jesus and Mary Chain dá 'gostinho' do rock britânico dos anos 1980 nesta quinta em SP

Formado há 37 anos pelos irmãos escoceses William e Jim Reid, o The Jesus and Mary Chain se consolidou como uma das bandas mais importantes do rock britânico dos anos 1980.

Cinco anos após se apresentarem no Brasil dentro do Cultura Inglesa Festival, o duo retorna ao país para apresentar as faixas de “Damage Joy”, lançado em 2017.

O disco é especialmente valioso para os fãs, pois marca a retomada de faixas inéditas da dupla 19 anos depois de “Munki”, que foi seguido por um hiato de 8 anos nas atividades dos irmãos.

Hits como “Just Like Honey”, “Darklands” e “Head On” são presenças certas no setlist do show que acontece nesta quinta-feira (27), às 21h30, no Tropical Butantã (r. Valdemar Ferreira, 93, Butantã, tel.: 4119-0454; de R$ 240 a R$ 360).