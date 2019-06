Isabella Scherer publica primeira foto com Fiuk após assumir namoro

Muito discreta, a atriz Isabella Scherer evitava postar fotos ao lado do namorado, Fiuk. Até esta quinta-feira (27). A filha do nadador Fernando Scherer, o Xuxa, fez um TBT (throwback Thursday) em seu Instagram para mostrar o buquê de rosas vermelhas que ganhou do "boy" no Dia dos Namorados. Essa é a primeira foto em que os dois aparecem juntos na timeline da atriz, que está confirmada para a próxima novela das sete da Globo.

Foi uma festa nos comentários. Até o pai resolveu comemorar: "Hum que chique. Te amo", escreveu Xuxa.

No Dia dos Namorados, Fiuk expôs o relacionamento pela primeira vez e publicou uma foto beijando a loura. "O amor tá nas coisas mais bregas e fofas", escreveu. Ao que Isa respondeu: "Tem que combinar look". Os dois estavam usando casacos no mesmo tom de vermelho.