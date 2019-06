Filho de Fabio Assunção faz desabafo sobre vazamento de vídeo íntimo: 'Não nos derrubará'

João Assunção, filho de Fabio Assunção e Priscila Borgonovi, tem apenas 16 anos, mas conseguiu jogar um olhar lúcido sobre toda exposição que o pai tem sofrido novamente, desde que um vídeo íntimo do ator viralizou nas redes sociais na noite da última quarta-feira (26).

"Apesar de nunca ter tido a chance de morar com meu pai, o impacto que temos na vida do outro é imensa. Por ser uma figura muito pública, quando passamos por tempos ruins, sofremos em dobro, aguentando olhares julgadores, comentários, posts, tweets e mais criticando como se aquelas ações ruins definissem seu caráter, por completo", disse o adolescente.

Ele também diz que se acostumou ao julgamento, mas que não exime o pai da responsabilidade de suas ações. "Hoje digo que já estou acostumado com esse tipo de tratamento e, sendo realista, nunca culpei outros ou ignorei o fato dele ser responsável", afirmou João.

Por fim, reitera o apoio a ele. "Hoje ao acordar fico decepcionado com muitas coisas, e uma delas definitivamente não é meu pai. Sinto ele finalmente feliz de novo, e com a maior certeza do mundo digo que este vídeo não nos derrubará e não vai o tirar de sua jornada. Fabio Assunção, você é f..a", finalizou.