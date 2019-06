Desenho animado de Anitta vai retratar infância humilde da cantora

O desenho animado "Clube da Anittinha" deve ganhar uma nova temporada em breve. O seriado é transmitido pelo Gloob, canal infantil da TV Globo, desde outubro do ano passado.

Até agora, dez episódios foram transmitidos. Anitta afirma que mais 50 já foram encomendados e, a partir desta segunda temporada, a animação deve tratar um pouco sobre a sua infância.

"Eu não tinha muitos brinquedos, então fingia que o esmalte da minha mãe era um boneco. Em cada episódio tento trazer algo da minha infância ou passar uma mensagem que eu gostaria de passar", disse a cantora em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Ela ressaltou a diferença entre se comunicar com público infantil e falar com adultos. "Acho que adulto procura cabelo em ovo em tudo, tem que ter cuidado com tudo o que você fala e estar atento 100%. Com criança você tem que ser prático, objetivo e passar as mensagens de maneira fácil e dinâmica", opinou.

Anitta opina em tudo na produção do "Clube da Anittinha" e é ela própria quem escolhe os temas. Nas músicas do desenho animado, ela faz questão de trabalhar com os mesmos produtores de sua carreira musical, para "manter a qualidade".

Recentemente, a animação foi finalista da edição 2019 do Festival comKids – Prix Jeunesse Iberoamericano.