Bryan Marshall, ator de 007 - O Espião que Me Amava, morre aos 81 anos

Morreu na última terça-feira (25), o ator britânico Bryan Marshall, conhecido por seu papel como Comandante Talbot no filme "007 – O Espião que Me Amava", de 1977. O artista tinha 81 anos.

A morte foi confirmada pela agente do ator, que vinha atuando na Austrália nos últimos 20 anos e chegou a apresentar um programa que falava sobre crimes famosos no país. A causa da morte não foi divulgada.

"Tão triste que meu velho amigo Bryan Marshall se foi. Um ator maravilhoso – tão bom que não era possível perceber quão bom ele era. Ele era um amigo estimado", disse Esta Charkham em um post no Twitter.

Além de contracenar com Roger Moore – o agente James Bond da época – Marshall atuou em filmes como a primeira versão de "Alfie", com Michael Caine, nos anos 1960, além de The Punisher.