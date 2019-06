Ator de Alf, o ETeimoso é encontrado morto em sua casa

O ator Max Wright, 75 anos, que ficou famoso no Brasil com o papel de Willie Tanner, no seriado Alf, o Eteimoso, foi encontrado morto em sua casa, em Hermosa Beach, na Califórnia.

Segundo o site TMZ, o ator enfrentava um linfoma desde 1995, mas a doença estava em remissão nos últimos 24 anos,

Wright atuou em mais de 60 filmes nos Estados Unidos, como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley e Norm.

O seriado Alf contava a história de um extraterrestre cheio de manias que caiu com sua nave na garagem de uma família tradicional norte-americana. No Brasil, foi transmitido pela Globo, SBT e Bandeirantes.