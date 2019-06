'Meu bumbum, minhas regras': Paulo Vilhena se pronuncia após Instagram tirar vídeo de 'pirocóptero' do ar

Durou pouco o vídeo em que Paulinho Vilhena aparece dando piruetas, em uma praia da Galicia, na Espanha, totalmente pelado. Como as imagens violam as regras do Instagram, onde o próprio ator compartilhou o registro das férias, o post já foi excluído.

O ator explicou que foi notificado pela rede social e resolveu não subir novamente a imagem, em que aparecem seu bumbum e seu pênis. "O Instagram retirou o tal video de bumbum de fora… Respeitando as regras da comunidade instagramers", avisou em um novo clique, agora totalmente vestido. "Essa pode, pessoal?? Peço desculpas se alguém se ofendeu ou se causei algum mal", escreveu. "Viva a LIBERDADE!!!! Viva a Galicia!!!", completou. Ele também aproveitou para explicar que não era sua intenção mostrar 'tudo'. "Meu bumbum minhas regras. O 'badalo' foi sem querer", brincou, em um novo post.

Embora o post tenha sido derrubado horas depois, deu tempo de muita gente ver e se divertir com a ousadia do ator, cujo último trabalho foi em "O Sétimo Guardião", novela das nove que antecedeu "A Dona do Pedaço". E isso inclui os colegas famosos dele.

“Viva o pirucóptero!”, escreveu Hugo Gloss. Já Evandro Mesquita aproveitou para fazer uma piadinha digna de pai: “Botou a Galícia de fora”, brincou.

Juliana Paes, José Loreto, Mônica Iozzi, Thiago Martins e o influenciador digital Leo Picon também aprovaram.