Luciano Huck mostra raio-X de Benício: 'Estava sem capacete, Deus foi muito generoso'

Após a alta de Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, o casal tem falado com calma sobre o grave acidente que vitimou o menino de 11 anos no último fim de semana, na Ilha Grande, Costa Verde do Rio de Janeiro. O garoto sofreu traumatismo craniano ao bater a cabeça enquanto praticava wakeboard no mar e precisou passar por uma cirurgia. Huck contou, em posts no Instagram, que o filho estava sem equipamentos de segurança.

Leia mais:

Reality show de cerveja artesanal estreia nova temporada nesta quinta

Aaron Paul e Bryan Cranston postam foto misteriosa e fãs de Breaking Bad já estão alertas

"Beni estava sem capacete. Deus foi muito generoso com a gente", contou o apresentador da Globo após uma montagem com fotos de capacetes destruídos. "Nosso filho foi socorrido após sofrer um acidente sério, graças a Deus, aos médicos, a todas as orações de vocês. Mas nós demos sorte. E não dá para contar com a sorte sempre", escreveu Huck. "Cada capacete nesse mosaico de fotos salvou uma vida. Aprenda o que nós aprendemos: sempre use capacete. O que importa é a segurança de quem a gente ama", continuou.

Na última terça-feira (25), após a alta, Angélica e Huck publicaram um vídeo agradecendo as orações e energia positiva dos fãs."Pelas redes sociais, as pessoas foram no hospital, as Bíblias que a gente recebeu no hospital, as orações por onde a gente passou. Em nome da nossa familia, muito obrigado.", disse Huck.

"Vocês podem ter certeza que as orações, todas as manifestações de carinho fizeram muuuita diferença no saldo positivo que a gente acabou tendo com toda essa confusão, com essa coisa tão louca que aconteceu. Vocês fizeram parte dessa alegria que a gente está sentindo agora", disse Angélica, visivelmente abatida.

"Agora a gente tem que aprender com mais esse renascimento da nossa família", contou Huck. Em 2015, o avião em que o casal e os três filhos estavam teve de fazer um pouso de emergência no Mato Grosso do Sul.