Reality show de cerveja artesanal estreia nova temporada nesta quinta

O Multishow estreia, nesta quinta-feira (27), a terceira temporada de "Eisenbahn Mestre Cervejeiro", reality show de cervejas artesanais. Comandado pela apresentadora Titi Müller, o programa também conta com compactos exibidos na televisão aberta, pela TV Globo.

Para esta temporada, o estilo de cerveja escolhido é a Session IPA, versão mais leve e refrescante da receita britânica IPA (Indian Pale Ale). A bebida é caracterizada pelo sabor amargo e alto teor alcoólico.

Leia mais:

Youtuber de games Etika é encontrado morto após publicar vídeo sobre suicídio

Novo livro de ‘Jogos Vorazes’ será lançado no primeiro semestre no Brasil

A seleção do programa escolheu dez mestres cervejeiros, de diversas regiões do Brasil e diferentes profissões, e oito aprendizes – estes, influenciadores digitais convidados. Serão selecionados dois vencedores: o mestre cervejeiro campeão da temporada terá a própria receita lançada e distribuída pela marca Eisenbahn, além de ganhar um curso no Instituto da Cerveja do Brasil.

Já o influenciador digital vai ter a oportunidade de acompanhar o mestre cervejeiro vencedor em uma viagem para a Alemanha, em um tour cervejeiro.

"Eisenbahn Mestre Cervejeiro" vai ao ar todas as quintas-feiras, às 23h15, no Multishow. Já os compactos na TV Globo vão ar nas madrugadas de sexta para sábado, após o talk show "Conversa com Bial".