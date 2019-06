Com megashow no Allianz Parque, Risadaria comemora dez anos

Já tradicional no calendário de férias de São Paulo, o Risadaria decidiu celebrar seus dez anos em escala gigante, com direito a um megashow que ocupa o Allianz Parque a partir das 19h desta quarta-feira (26).

Mais de 4 mil pessoas vão se divertir com números de stand-up dos mais consagrados nomes do humor brasileiro, como Marlei Cevada, Oscar Filho, Victor Sarro, Fabio Rabin, Maurício Meirelles e Fábio Porchat.

A noite promete ainda gargalhadas com Diogo Portugal, Rafael Cortez, Fernando Muylaert e Marcelo Madureira, além de Leandro Hassum e Marvio Lúcio (Carioca).

Pela primeira vez, o público também vai poder acompanhar a entrega do Grande Prêmio do Humor Brasileiro, que acontece às 21h, na sequência dos shows. Em sua 5ª edição, o “Oscar” da diversão nacional aponta os destaques do riso no último ano.

Um dos pontos altos deve ser a homenagem a Marco Luque, que, após ganhar três vezes o Grande Prêmio, entra agora para a galeria de Heróis do Humor como melhor criador de personagens do Brasil.

No Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca). Nesta quarta-feira (26), às 19h. Entre R$ 80 e R$ 120.

Vencedores do 5º Grande Prêmio do Humor Brasileiro: