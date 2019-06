Aaron Paul e Bryan Cranston postam foto misteriosa e fãs de Breaking Bad já estão alertas

Bryan Cranston e Aaron Paul conhecem bem os fãs que têm! Nesta terça-feira (25), os protagonistas de "Breaking Bad" postaram, cada um em sua rede social, fotos idênticas de um par de burrinhos, com a mesma legenda: "Soon" (logo).

Como as notícias anteriores sobre a série de Vince Gilligan davam conta de que haverá um longa-metragem da saga de Walter White (Cranston) professor de Química transformado em chefão do narcotráfico com a ajuda do ex-aluno, Jesse Pinkman (Paul), foi o que bastou para que o povo começasse a comemorar.

Mas comemorar o quê? Quando, onde? Bem, ninguém sabe ainda, a não ser que o filme foi confirmado em fevereiro deste ano, terá roteiro e direção de Gilligan e, para alegria de muitos, estará disponível na Netflix.

Mas a imagem misteriosa foi o bastante para inspirar a imaginação do pessoal (e deixá-los ansiosos):

o bryan e o aaron postaram a mesma foto com a legenda "soon" ISSO SÓ PODE TER ALGO A VER COM O FILME DE BREAKING BAD EU TO SEDENTA pic.twitter.com/JJQaRcl1Ve — nat (@wslterwhite) June 25, 2019

Bryan Cranston e Aaron Paul postando a mesma foto e escrito "em breve", envolvendo talvez, algo a breaking bad. Eu: pic.twitter.com/gX94q9Ays2 — Luskas (@Luskas20365067) June 25, 2019

Aaron Paul e Bryan Cranston postaram a mesma foto com a legenda “Em breve”! Será que sai o filme de #BreakingBad? pic.twitter.com/xePDf6TUQd — CinesiaGeek (@CinesiaGeek) June 25, 2019

MANO EU TO PIRANDO

eu retuitei a foto do aaron paul com os cavalos mais eu pensei q podeRia ser algo relacionado a um filme e tal mas aí eu vi q o bryan cranston POSTOU A MESMA FOTO

não vou me iludir..

não vou me iludir..

não vou me iludir.. VEM FILME DE BREAKING BAD!!! — Luiz Henrique ◢◤ (@luiz_lh_henriqu) June 26, 2019

eu PRECISO saber pq que tá aaron paul e bryan cranston postando foto de DUAS MULA — freakazoid (@sofisnkp) June 26, 2019

O drama "Breaking Bad" teve cinco temporadas, exibidas entre 2008 e 2013, e faturou 16 Emmy (entre melhor série de drama e atuação para Bryan Cranston, Aaron Paul e Anna Gunn, que interpreta Skylar, a mulher de Mr. White) e dois Globos de Ouro (melhor série dramática e de atuação para Bryan Cranston).