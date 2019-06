Trio clássico do 'Bom Dia & Cia', Yudi, Priscilla e Maisa se reúnem e nostalgia domina fãs

Uma notícia para fazer toda uma geração se sentir criança novamente: o trio mais famoso que já apresentou o Bom Dia & Cia, programa infantil transmitido pelo SBT desde 1993, reuniu-se mais uma vez na televisão. Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara são os mais recentes convidados do talk show de Maisa Silva, a caçula do grupo.

Na segunda-feira (24), os três compartilharam nas redes sociais imagens do reencontro, provocando uma onda de nostalgia entre seus seguidores. Nos comentários, usuários já bem crescidos do Twitter relembraram a infância, os bordões e até mesmo as frustrações que o Bom Dia & Cia lhes rendeu na época do trio.

Yudi e Priscilla começaram como apresentadores mirins em 2005, após a saída de outra dupla, Jéssica Esteves e Kauê Santin. Com eles, a apresentação do Bom Dia & Cia logo ganhou protagonismo, apostando em manter a diversão e o entretenimento do público entre um desenho animado e outro. A partir de 2007, Yudi e Priscilla começaram a entrar ao vivo, e o programa passou a apostar na interação com os telespectadores. É daí que surgem alguns dos bordões ressuscitados pelos fãs:

40028922 é o funk do yudi que vai dar playstaion 2 kkkkk sdds — Mory Magali 🍉 (@moryparker_) June 25, 2019

PlayStation, PlayStation… Parabéns, você ganhou um Max Steel — Flúor, o mais eletroNEGATIVO (@Marlon_Gabriel1) June 25, 2019

Consigo até ouvir o: puuuxaaa não foi dessa vez q vc conseguiu — Bruno Abreu (@OBrunoBrun0) June 25, 2019

Hoje, os três nomes seguem na fama com carreiras próprias. Priscilla Alcântara, com contrato na Sony Music Brasil, é cantora do meio gospel, e lançou seu disco "Gente" em 2018. Yudi, que também já atacou como cantor, tem seu próprio canal no YouTube e segue fazendo aparições frequentes na televisão. A mais nova do grupo, Maisa, ganhou em março seu programa próprio, que agora receberá os ex-colegas de apresentação.