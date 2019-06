Shawn Mendes derruba Camila Cabello no chão em ensaio do vídeo de Señorita

"Se lembra quando você ME DERRUBOU?" Camila Cabello não perdoou e fez piada sobre a dificuldade do amigo Shawn Mendes com a dança. A dupla, que gravou junto o single "Señorita", precisou mostrar jogo de cintura no vídeo, para desespero do canadense.

Nos ensaios, ele acabou derrubando a amiga no chão, conforme vídeo que Camila publicou no Instagram, parte dos bastidores das gravações já disponível no YouTube

Shawn admite seu nervosismo: "Dançar é meu pior pesadelo". Mas os ensaios deram resultado. Veja abaixo: