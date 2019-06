'O Rei Leão': live action terá canções inéditas de Beyoncé e Elton John

Apesar de já ter uma trilha sonora estabelecida, o live-action de O Rei Leão também ganhará músicas inéditas interpretadas por Beyoncé e Elton John. A nova trilha sonora contou com a participação de Pharrell Williams como produtor musical.

O britânico Elton John foi responsável pela composição de várias canções do filme de 1994, como a famosa Hakuna Matata e Circle of Life. Para o live-action que estreia em julho deste ano, ele compôs a música Never Too Late.

Após o anúncio da trilha sonora do live-action, o diretor Jon Favreau confirmou que Beyoncé compôs uma canção inédita para o filme. A cantora dá voz à protagonista Nala.

"Temos todas as músicas originais, mas há uma música que ela cantou e escreveu no espírito da produção, com Lebo M., que fez parte disso com Hans Zimmer. Eles estavam colaborando com ela e lhe ajudando a trazer essa nova música a um filme que já tem uma personalidade musical bem estabelecida", disse o diretor, de acordo com informações da revista People. Lebo M. e Hans Zimmer fizeram composições na trilha sonora do filme de 1994.