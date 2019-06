O Aprendiz: Finalistas são definidos após demissão de Nana Rude

Pela primeira vez nesta temporada, a sala de reunião de O Aprendiz reuniu as duas equipes já que o resultado apresentado pela Hashtag e pela Share não agradou a Roberto Justus e aos conselheiros Vivianne Brafmann e José Roberto Marques. Com apenas três vagas na final, o apresentador optou por demitir Nana Rude e continuar com Erasmo Viana, Gabi Lopes e Gabriel Gasparini no reality show.

"Olha, eu não achei justa a minha demissão porque claramente todo mundo me achava superior ao Erasmo em termo de criatividade. É claro que ele tinha bons contatos, mas eu também fazia isso e também tinha o plus de ser criativo. Tudo que eu fiz no programa foi muito elogiado", afirmou Nathan em entrevista ao Portal da Band.

"Aquele roteiro do episódio anterior [assista aqui] foi eu quem executou, ele apenas gravou. Eu não fazia tanta parte da ação, ficava mais nos bastidores e acho que isso acabou me prejudicando um pouco. Os meus colegas sabiam o que eu fazia, mas isso às vezes passou desapercebido pelos conselheiros e pelo Justus", disse ainda.

"Como foi dito uma vez na sala de reunião, você não basta ser, você tem que parecer. Tem sempre que mostrar serviço. Eu fazia muito, mas não era de mostrar", completou o influenciador digital que revelou que o último encontro com o apresentador de O Aprendiz foi um dos mais difíceis.

"Foi uma sala de reunião bem tensa por que o Justus não gostou de nenhum dos dois times e ele não poderia escolher uma dupla para ir para a final por causa dessa tarefa. Eu e o Gaspa tentamos dar uma renovada no jeito que se faz merchan em programa de televisão, mas o Justus não gostou, porque achou que a gente tinha falado mal da tecnologia da Vivo, mas a gente estava comparando a 4G, que é rápida, com a 4.5G, que é bem mais rápida", justificou.

"Então, ali foi cada um por si. Eu falei sobre a minha trajetória no programa – duas lideranças e duas vitórias – e como O Aprendiz era importante para mim. Foi uma parte muito emocionante. Até aí, eu tinha ido a poucas salas de reunião. Fui uma em que minha equipe toda foi e fui na segunda sala de reunião, que o PC Siqueira me indicou como estratégia para tirar a Rubia [Baricelli]. Fiquei onze salas de reunião sem ir e agora fui na última", contou.

Fora da disputa, Nana Rude contou que agora torce para Gabi Lopes leve o grande prêmio do reality show. "Eu acredito que os três finalistas vão fazer um bom trabalho. São três pessoas que eu aprendi a gostar muito. O Gaspa é um grande amigo, o Erasmo também, uma grata surpresa. Mas, sem sombra de dúvidas, eu torço para a Gabi", finalizou.