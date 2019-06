Netflix anuncia ousada nova série brasileira 'Boca a Boca', por Esmir Filho

A Netflix continua a apostar suas fichas em produções originais brasileiras. O mais recente anúncio da plataforma de streaming é a série "Boca a Boca", com direção do cineasta Esmir Filho (de "Tapa na Pantera") e de Juliana Rojas (de "As Boas Maneiras").

LEIA MAIS:

‘Castelo Rá-tim-bum’ e muito mais: TV Cultura disponibiliza programas no YouTube

‘O Rei Leão’: live action terá canções inéditas de Beyoncé e Elton John

A trama se passa numa pacata cidade interiorana, que é assolada por uma misteriosa doença transmitida através do beijo. Serão seis episódios de 45 minutos cada.

Confira a sinopse na íntegra, divulgada pela Netflix:

Em uma cidade pecuarista do interior, adolescentes entram em pânico quando são ameaçados por um surto epidêmico causado por uma infecção contagiosa transmitida pelo beijo. Em uma trama contemporânea e misteriosa, a série retrata os desejos de uma juventude conectada em uma realidade física repleta de medo e desconfiança.

"Boca a Boca" tem produção do estúdio Gullane, em parceria com o selo Fetiche Features, de Esmir Filho. Caio Gullane, Fabiano Gullane, Fernando Sapelli e Thereza Menezes são os produtores, e o roteiro fica por conta de Rojas, Marcelo Marchi, Jaqueline Souza e Thais Guisasola, além do próprio Esmir Filho.