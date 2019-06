MC Mirella tranquiliza fãs após apartamento pegar fogo: 'Mais um livramento'

MC Mirella passou momentos de tensão na segunda-feira (24). O microondas da cantora pegou fogo enquanto ela estava dormindo e as chamas se espalharam pela cozinha do apartamento. O caso deu o que falar nas redes sociais justamente porque a funkeira publicou um vídeo do incêndio, desesperada, em que dizia não saber o que fazer.

Pelos Stories do Instagram, Mirella tranquilizou seus fãs e disse que está bem, apesar de ter inalado muita fumaça e sofrido queimaduras nas mãos. "Eu não sou uma pessoa que vai ficar questionando Deus. 'Por que isso acontece só comigo?', 'Por que tantas coisas acontecem comigo?'. São tantos livramentos que eu já tive que eu só vou agradecer a Deus", desabafou.

A cantora afirmou ter tentado apagar o fogo com água, mas isso só teria agravado o incêndio.

Funkeira agradeceu a preocupação dos fãs / Reprodução/Instagram

Leia mais:

Luana Piovani chama Pedro Scooby de ‘oferenda’ e ‘cruz’ e alfineta Anitta

Shawn Mendes derruba Camila Cabello no chão em ensaio do vídeo de Señorita

O que muitos se perguntaram foi por que uma pessoa faria uma gravação em um momento tão difícil. Mirella disse que quando fez o vídeo, já havia pedido ajuda à recepção do prédio. "Eu já estava com o celular na mão. Não tive reação nenhuma, não sabia o que fazer. Tanto que na hora que eu estava gravando, eu voltei para a cozinha e o fogo tinha aumentado. Cara, me deu desespero. Parei de gravar na hora, joguei o celular longe. Comecei a tentar apagar ainda mais o fogo com água e, nessa hora, eu me queimei mais", explicou.

A funkeira ainda deu uma alfinetada em quem a criticou. "Esse povo que não tem empatia com o próximo, que acha que nunca nada vai acontecer com eles, que só sabe me julgar, falar m*rda de mim e não me conhece… Gente, eu nem ligo mais, sério. Me desanimam essas coisas, mas nem me apego." Pelo Instagram, a cantora divulgou uma nota de esclarecimento, dizendo que está tudo bem e que sua agenda de shows não foi alterada.