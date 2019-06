MasterChef Para Tudo mostra como está a primeira vencedora, Elisa Fernandes

Ana Paula Padrão comanda nesta terça, 25, às 22h, mais um MasterChef Para Tudo na tela da Band. O programa vai mostrar os momentos mais marcantes do último episódio do MasterChef Brasil, onde os competidores não puderam usar nenhuma proteína animal em suas receitas, devendo transformar o grão no principal elemento de um prato.

Leia mais:

Shawn Mendes derruba Camila Cabello no chão em ensaio do vídeo de Señorita

O Aprendiz: Finalistas são definidos após demissão de Nana Rude

Além disso, Elisa Fernandes, campeã da primeira temporada do talent show, abre as portas de sua casa para a equipe da atração e vai relembrar sua participação no programa, reviver o dia da final contra Helena Manosso e revelar como está sua vida após a passagem pelos desafios da cozinha mais famosa do Brasil.

Ainda tem Jiang e Murilo, participantes da segunda temporada, ensinando uma receita que foi destaque no último programa.

Mostrando um pouco mais de seu talento gastronômico, o chef Henrique Fogaça assume uma churrasqueira para ensinar uma receita deliciosa preparada na brasa.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.