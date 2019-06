Maestro João Carlos Martins faz aniversário com concerto

O maestro João Carlos Martins comemora 79 anos nesta terça-feira (25) em um concerto ao lado da Bachiana Filarmônica Sesi-SP.

Com participação do tenor Jean William e da soprano Anna Beatriz Gomes, “Cinema In Concert” apresenta trechos de trilhas sonoras de filmes que vão de “E o Vento Levou…” a “Nasce uma Estrela”, a partir das 21h, no Teatro Santander (av. Juscelino Kubitscheck, 2.041, Itaim Bibi; de R$ 80 a R$ 160).

O concerto se repete no dia 8 de julho, no mesmo horário.