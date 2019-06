Luana Piovani chama Pedro Scooby de 'oferenda' e 'cruz' e alfineta Anitta

Nesta terça-feira (25), estreia "Luana É de Lua", reality show estrelado por Luana Piovani no canal E! e a loura resolveu reabrir os comentários de sua conta no Instagram, antes reservado apenas às pessoas que são seguidas pela atriz. Com isso, sobrou alfinetada, novamente, para o ex-marido, Pedro Scooby, e para a nova namorada dele, Anitta.

Isso porque o video promocional do programa exibiu um trecho em que o surfista participa, já que as gravações foram feitas antes da separação. "Na primeira cena quem aparece?", escreveu um seguidor. "A oferenda", completou Luana.

Ela ainda respondeu a uma fã que criticou Scooby. "Cada um carrega a cruz que merece, flor. Eu devolvi a minha lá pra Curicica (bairro carioca no qual o ex foi criado), ele arrumou uma nova".

Uma pessoa ainda arriscou dizer que Anitta ficaria de olho no programa. "Eu, se fosse ela, não perdia mesmo. Aprender é sempre bom", disse a atriz.