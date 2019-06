Justin Bieber e Chris Brown cantam juntos 'Don't Check On Me'; ouça

O cantor Chris Brown lança ainda esta semana seu novo álbum, "Indigo". Dias antes, porém, ele resolveu divulgar mais uma faixa do novo disco: "Don’t Check On Me", canção que conta com a participação de Justin Bieber.

Liberada nesta terça-feira (25), a parceria chega marcada por polêmicas. Embora sejam amigos de longa data, fãs de Bieber ficaram indignados com o canadense após o anúncio da música, lembrando-lhe dos episódios de violência de Brown – que inclui agressão física contra Rihanna.

"Todo mundo quer esperar até que as pessoas morram para lhes dar o crédito que merecem. As pessoas que [não] olham para o talento do homem por causa de um erro que ele fez… Vocês precisam reavaliar", disse o cantor pop na época.

Previsto para esta sexta-feira (28), "Indigo" terá um total de 37 faixas e é o nono álbum de estúdio de Chris Brown. Além de Bieber, também participam do disco Drake, Juicy J., Lil Wayne, H.E.R. e Nicki Minaj.

