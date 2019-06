Sem ideia para as férias? Cidades Históricas de MG são eleitas melhores destinos turísticos do Brasil

Na cidade que abre as portas para a diversidade do Vale do Jequitinhonha, as serestas e vesperatas embalam os passeios pelas ruas seculares. As belezas do multicolorido centro histórico, datado do início do século 18, se misturam às cachoeiras e florestas do Parque Estadual do Rio Preto. Do outro lado do estado, obras-primas da arquitetura colonial mineira também são destaque juntamente com as formações rochosas do Pico do Itacolomi, na região Central. Diamantina e Ouro Preto sintetizam parte dos atrativos turísticos de Minas Gerais. E uma pesquisa do Datafolha realizada em São Paulo elegeu as cidades mineiras como principais destinos nos quesitos história e natureza.

Cachoeiras são um dos atrativos da Serra da Canastra / Cesar Kobayashi/Flickr/Creative Commons

De acordo com o levantamento, 24% dos entrevistados escolheram o estado por seu legado histórico preservado. E as belezas naturais também colocaram as terras mineiras à frente, com 6%, empatado com a tradicional Bonito (MS), com seus rios de águas transparentes, grutas e cachoeiras. Ao todo, os 94 parques, estações ecológicas e áreas de preservação ambiental garantem a proteção de quase dois milhões de hectares nos três biomas existentes em Minas: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Matte, o resultado mostra que a preservação do patrimônio histórico e do meio ambiente é um aliado na atividade turística. “Minas Gerais já é referência em turismo histórico e agora vem se firmando, também, como importante destino de natureza no Brasil. Possuímos uma gastronomia diferenciada, somos um estado bastante seguro, com um povo receptivo e acolhedor. Temos tudo para tornar a experiência do viajante cada vez mais prazerosa e trabalhado para melhorar os serviços turísticos ofertados no estado, sem perder de vista o cuidado com as nossas riquezas culturais e naturais”, argumentou.

Título internacional

Além de todas as belezas naturais, o estado concentra o maior número de Patrimônios Culturais da Humanidade: Centro Histórico de Ouro Preto; Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas; Centro Histórico de Diamantina; e Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Os títulos internacionais foram concedidos pela Unesco e garantem ainda mais atrativos para as regiões.

Só a antiga capital mineira foi mencionada espontaneamente na pesquisa do Datafolha por 18% dos participantes como destino turístico. Entre os destaques lembrados estão o Museu da Inconfidência, onde estão os restos mortais de 16 inconfidentes, e as igrejas com altares esculpidos a ouro.