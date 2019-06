Cinema ibero-americano cresceu 22,5% em um ano, aponta levantamento

O cinema ibero-americano teve um crescimento de 16,9 milhões de espectadores em 2018, comparado aos números de 2017. É uma elevação de 22,5% em apenas um ano, segundo o informe anual da Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais da Espanha (EGEDA), sobre o Panorama Audiovisual Ibero-americano, divulgado nesta terça-feira (25).

Ainda segundo o informe, o conteúdo ficcional se consolidou nas redes de TV, ocupando 26,1% da programação. Este informe conta com a colaboração da FIPCA (Federação Ibero-americana de produtores cinematográficos e audiovisuais).

Leia mais:

Com Pabllo Vitar e Majur, Emicida lança nova música; assista clipe

Série da HBO ‘Deadwood’ ganha final 13 anos depois

O estudo aponta o número de salas na Ibero-América em 2018: 19 700. O peso mundial do público ibero-americano se mantém em torno de 11%. Essas salas estrearam mais de 6 mil produções. Foram, em 2018, 870 milhões de entradas vendidas e mais de US$ 3 bilhões arrecadados.

O cinema ibero-americano manteve sua posição nos principais mercados europeus vendendo 7,7 milhões de entradas em 2018. Os oito mercados analisados foram: Alemanha, Áustria, França, Itália, Holanda, Reino Unido, Rússia e Turquia. Das 182 estreias contabilizadas neste nove mercados, os filmes com maior presença são: "O Homem que Matou D. Quixote" (sete mercados), a coprodução brasileira "Me Chame pelo Seu Nome" (seis mercados) e "Escobar – A Traição" (cinco mercados).

Os países europeus com o maior número de consumidores de filmes ibero-americanos foram França, Itália e Holanda.

TV

Segundo o levantamento, que analisou 74 canais de TV entre 2010 e 2017, a ficção teve um grande impacto na programação, com 26,1% do tempo total de emissão nas regiões. A telenovela segue sendo o gênero mais consumido na Ibero-América, com quase 58% do total de títulos do período, com muita vantagem sobre as séries convencionais, que registraram 25%.

México, Brasil e Colômbia continuam sendo os maiores produtores deste conteúdo.

Em 2017, oito novelas foram as top-1 em seus países de origem: Brasil ("A Força do Querer"), Chile ("Perdona Nuestros Pecados"), Colômbia ("Tarde lo Conocí"), Espanha ("Alli Abajo"), México ("Hoy Vvoy a Cambiar"), Peru ("VBQ: Todo Por la Fama"), Portugal ("A Herdeira") e Venezuela ("Para Verte Mejor").